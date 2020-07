Corona-Sommer: Wenn Jugendliche alleine auf Urlaub fahren wollen

Das Jugendschutzgesetz gibt einen rechtlichen Rahmen dafür vor, was Jugendlichen im Urlaub erlaubt ist. Man darf nichts über diesen gesetzlichen Rahmen hinaus erlauben, aber natürlich strengere Regeln festsetzen. In Zeiten von Corona sei es außerdem wichtig, die Richtlinien am Urlaubsort im Auge zu behalten, betont Prochazka. "Besprechen Sie mit Ihrem Kind, welche Reiseaktivitäten in Zeiten von Corona möglich sind und wie man sich verantwortungsbewusst verhält. Recherchieren Sie gemeinsam, welche Corona-Maßnahmen es am Urlaubsort bzw. am Weg dorthin gibt und besprechen Sie, wer während des Urlaubs die Corona-Lage im Auge behält", rät sie.

Erkundigen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind über die Jugendschutzbestimmungen am Urlaubsort, vor allem zum Übernachten in Hotels, Jugendherbergen und auf Campingplätzen. Besonders wichtig heuer: Welchen Anstand hält Ihr Kind? Klare Vereinbarungen über das Weggehen am Abend, den Besuch von Lokalen und Veranstaltungen sowie den Konsum von Alkohol, sind heuer wichtiger denn je.

Eltern sollten die vor der Reise die Unterkunft buchen und bezahlen, da Personen unter 18 Jahren noch nicht voll geschäftsfähig sind, so die Expertin. "Geben Sie Ihrem Kind eine Reisevollmacht mit, in der erklärt wird, dass Sie als Erziehungsberechtigte mit dieser Reise einverstanden sind." Diese Vollmacht sollte auch die Telefonnummer für eventuelle Nachfragen enthalten. Damit das Kind zusätzlich abgesichert ist, sollten die Eltern ihm eine Kopie ihres eigenen Ausweises mit Unterschrift mitgeben.