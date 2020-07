Corona-Infektionen im Urlaub – und dann?

Fallbeispiel 1: Salzburg mit dem Zug

Angenommen: Am Wiener Westbahnhof steigen Sie in den Zug nach Salzburg. Dort wollen Sie Freunde besuchen. Nicht unweit von Ihnen sitzt ein Mann, der offensichtlich krank ist und einige der bekannten Corona-Symptome zeigt. Die Fahrgäste tragen zwar fast alle Masken, aber es herrscht große Unsicherheit.

Damit müssen Sie rechnen: Wird noch während der Zugfahrt erkannt, dass es sich bei dem Fahrgast um einen Corona-Fall handeln könnte, wird er sofort in einem eigenen Abteil isoliert und bei der nächsten Station aus dem Zug geholt.

Sollte die Gefahr jedoch nicht während der Fahrt erkannt werden, sondern erst, wenn Sie längst am Urlaubsort angelangt sind, lesen Sie in den Medien davon, dass mögliche Kontaktpersonen gesucht werden. Denn das Prozedere sieht vor, dass die Gesundheitsbehörde eine breit gestreute Medienaussendung verfasst, mit der dann konkret nach Menschen gesucht wird, die in dem bestimmten Zug unterwegs waren. In der Aussendung wird man auch darüber informiert, wo man sich melden soll.

Wenn Sie sich tatsächlich mit dem Virus angesteckt haben und schon im Hotel in Salzburg sind, dann werden Sie umgehend abgesondert. Wo dies erfolgt, obliegt der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde. Kann die Quarantäne nicht in Ihrer Wohnung erfolgen, weil etwa die Heimfahrt aus Salzburg nicht möglich ist, so werden Sie in einem Krankenhaus oder in einem anderen geeigneten Raum isoliert.

Zur Verfügung gestellt werden die Räumlichkeiten ebenfalls von der Bezirksverwaltungsbehörde. Das bedeutet, dass Sie die anfallenden Quarantäne-Kosten nicht selbst zu tragen haben.