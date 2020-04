Warum Stiegensteigen hilft, die Angst in den Griff zu kriegen

„Meditieren Sie, das hilft, gelassener zu werden“: Das ist derzeit eine häufige Empfehlung in Sachen „Corona-Sorgen-Strategie“ und damit liegt man auch nicht ganz falsch. Bei sich sein, tief atmen, in sich hineinspüren, kann eine gute Methode sein, um sich zu entspannen oder weniger Angst zu fühlen. Angst vor dem Unbekannten - und auch Angst vor dem, was kommt. Es stimmt also - doch vorher sollte man unbedingt in Bewegung kommen, körperlich, emotional und mental. Davon ist Gabriele Hochwarter, Trainerin und Expertin für Pflegewissenschaften, überzeugt.

Für sie ist Bewegung jeder Art die beste Strategie, um Ängsten und der Sorgen etwas Wirksames entgegen zu setzen. Der Grund dafür liegt in der menschlichen Evolution: „Bewegung ist naturgegeben, sie war immer schon und ist nach wie vor ein evolutionärer Vorteil“, erklärt die Autorin des Buchs „Über Säbelzahntiger, Sex und Energieräuber“. Wenn Menschen sich sorgen oder ängstigen, ist das eine normale biologische Reaktion auf eine Gefahr und Bedrohung – was wiederum die Energie für Kampf oder Flucht mobilisiert. Das Gehirn aktiviert die Stressachsen, der Blutdruck steigt, es wird vermehrt Sauerstoff in die Muskulatur gepumpt – insgesamt kommt es zur Ausschüttung von Stresshormonen. „Wir sind im Überlebensmodus, da reagieren die Reflexe, ohne dass wir unseren Neokortex groß einschalten und nachdenken, ob das, was wir tun, auch wirklich sinnvoll ist.“