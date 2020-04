Wie Schreiben hilft, Krisen zu bewältigen und Positives zu sehen

„Am besten gefällt mir noch, dass ich das, was ich denke und fühle, wenigstens aufschreiben kann, sonst würde ich komplett ersticken.“: Das schrieb Anne Frank im März 1944 in ihr Tagebuch. In Worte zu fassen, was uns – einerseits – bedrückt, und – andererseits – beglückt oder gar dankbar macht, kann Menschen helfen, Krisen durchzustehen. Wohl deshalb greifen gerade jetzt wieder mehr Menschen vermehrt zu Papier und Bleistift (manche der Einfachheit halber zum Laptop) und schreiben nieder, was sie gerade bewegt.

Das Tagebuchschreiben hat in Corona-Zeiten wieder Hochsaison.