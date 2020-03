Die alte Dame und ihre Tagebücher

Politische Notizen

Kein Tagebuch gleicht äußerlich dem anderen, da ein paar Schulhefte, dort Notizbücher, dazwischen hübsch gebundene Alben und richtige Tagebücher mit Leinendeckel. Alle vollgeschrieben, in harmonisch geschwungener Lateinschrift. Dazwischen getrocknete Blumen oder Seiten, auf die das Mädchen Erika mit Bleistift nur ein „Ich liebe dich! Oh Gott, ich liebe!“ gekritzelt hat. 15 Jahre alt war Frau Neuberger als sie im Jahr 1940 erstmals zum Stift griff: „Ich habe begonnen zu schreiben, was ich erlebt und gefühlt habe oder was mich belastet hat. Auch Kitsch.“

Sie lacht glockenhell, ihre Augen funkeln, immer wieder schlägt sie kraftvoll auf den Tisch, um Gesagtes zu unterstreichen. Wenn sie etwa erzählt, was sie während der Nazizeit in ihr Tagebuch eingetragen hat: „Man durfte damals nichts reden, also musste man schreiben. Mein Vater war gegen Hitler, das hat sich auf mich ausgewirkt“, erinnert sie sich. Viele Tagebucheinträge waren politisch motiviert, das war riskant. „Meine Eltern hätten nie darin gelesen, doch mein Bruder, der eineinhalb Jahre älter war als ich, hat herumgeschnüffelt. Er hat den Eltern erzählt, dass ich politische Sachen notiere und wie gefährlich das sei. Zurecht, alle hatten Angst, was ich schreibe. Ich habe trotzdem nicht aufgehört.“

Die Erinnerungen sind präsent: „Ich war 13, 14 Jahre alt, in der dritten oder vierten Klasse, da war Hitler schon da. Wir haben nichts Gutes erwartet. Eines Tages habe ich gesehen, wie meine jüdische Freundin den Boden reiben musste.“ Die SA hat das Kaufhaus ihrer Tante, Ecke Hernalser Hauptstraße/Wurlitzergasse, ausgeräumt, sie war die Witwe eines jüdischen Kaufmanns.

Das oft zitierte „Früher war alles besser“ mag Erika Neuberger gar nicht: „So ein Blödsinn. Es war nicht alles besser. Ich habe so viel Schreckliches erlebt.“ Wer in ihren Tagebüchern blättert, entdeckt dennoch viel Frohsinn und den großen Wert des kleinen Glücks: „Ich habe mich über alles gefreut, was zum Freuen war.“ Über die Natur, zum Beispiel, und – ach ja, genau – die Liebe! „Mit meinem ersten Mann bin ich sonntags auf Bäume gestiegen, wir haben Nietzsche gebrüllt: Mistral-Wind, du Wolken-Jäger, Trübsal-Mörder, Himmels-Feger.“