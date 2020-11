Comeback bei Disney+: Die Muppets sind wieder da

Beliebt war der Grünling schnell. Ab 1955 tauchte er in unterschiedlichen Produktionen auf, erstmals in der Puppensendung „Sam and Friends“, die Henson mit seiner Frau Jane gestaltete, die Miterfinderin und „Mutter der Muppets“. Und man kannte ihn aus der „Sesamstraße“, an der Henson ebenfalls entscheidend mitwirkte.

Als am 9. September 1976 die erste Folge der „Muppet Show“ über den Bildschirm flimmerte, war das dennoch eine Flucht nach vorn: In Amerika hatte sich kein Produzent für das Puppentheater finden lassen. Kinderfernsehen sei das, so der Tenor der Fernsehleute, erwachsenes Publikum fände daran kein Interesse. Ein Irrtum, und Henson ging nach London, um es zu beweisen. Hier produzierte er mit Frank Oz, seinem kongenialen Kompagnon, die ersten 24 Folgen der Show.

Smørrebrød, Smørrebrød

Von 1976 bis 1981 liefen die ersten 120 Episoden der „Muppet Show“, die Sendung wurde in mehr als 100 Ländern ausgestrahlt. Und seine Figuren wurden legendär. Sei es Stuntman Gonzo, dessen waghalsige Manöver jedes Mal fürchterlich schiefgehen. Sei es der dänische Koch, der seine Rezepte unter dem berüchtigten Schlachtruf: „Smørrebrød, Smørrebrød røm, pøm, pøm, pøm!“ umsetzt.

Oder Prof. Dr. Honigtau Bunsenbrenner, der Wissenschafter, dessen armer Assistent als sein Versuchskaninchen fungiert. Sie alle hat Jim Henson kreiert und bis zu seinem frühen Tod 1990 meist auch gespielt – dabei mit der rechten Hand den Kopf bewegt, mit der Linken und einem Stock die Hände: Hybride aus Marionetten und Puppen, die Grimassen schneiden konnten.

Und sie alle sind Teil der „Muppet Show“, im Original ein Varieté, für das Kermit nicht nur als Conférencier fungiert, sondern auch als Produzent. Und der alle Hände voll zu tun hat, die freche Künstlerbande bei Laune zu halten, ihnen verrückte Ideen auszureden und vor allem den Ablauf der Show zu koordinieren.

Mit hochgedrehtem Humortacho wurde hier das Showgeschäft hinter den Kulissen persifliert und die Eitelkeiten der Stars („Als Diva verlange ich, dass jeder Tag traumhaft ist – sonst rollen Köpfe!“, Miss Piggy). Während Kinder sich über den wilden Slapstick schieflachten, amüsierten Erwachsene sich über die albernen Seitenhiebe und Parodien.