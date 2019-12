Christbaum-Tricks: Wie bleiben seine Blätter lange grüüün?

Dass die Topfbäume rasend nachhaltig sind, ist aber ein Wintermärchen. Sie kommen meist nur durch radikalen Wurzelschnitt in den Topf, eine Tanne zum Beispiel wurzelt in der Natur so tief wie sie hoch ist. Diese Wurzel wird gekappt. Das überlebt der Baum zwar manchmal, aber eben nicht immer, und so sind auch die Lebenden oft bald tot.