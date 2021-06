Britischer Influencer outet sich als "nicht-binär koreanisch"

Immer mehr Künstler - zuletzt Popstar Demi Lovato - möchten sich nicht mehr in das zweigeschlechtliche System einordnen und identifizieren sich als nicht-binär. Das heißt, dass sie sich weder als Frau noch als Mann sehen und neutrale Pronomen - im Englischen "they/them" bevorzugen.

Dazu zählt nun auch die britische Instagram-Persönlichkeit Oli London mit immerhin 260.000 Followern. London outete sich jedoch nicht bloß als "non-binary", sondern als "non-binary Korean", also als "nicht-binär koreanisch".

"Ja, ich identifiziere mich als koreanisch", sagte London in einem Youtube-Video. "Es fühlt sich so gut an, nachdem ich mein ganzes Leben im falschen Körper und in der falschen Kultur gefangen war. Das ist meine Entscheidung, meine Wahl. Es tut niemandem weh." Neben they/them gab London auch kor/ean und ji/min (nach einem Kpop-Star) als neue Pronomen an.