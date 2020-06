Bald starten die Ferien: Lernen oder entspannen?

Ferientagebuch

Vorlesen ist auch immer Sprachförderung. Ein weiterer Tipp, wie Kinder lustvoll ihren Wortschatz erweitern und die Grammatik festigen können, ist ein Ferientagebuch: „Es reicht, wenn die Kinder jeden Tag da in ein, zwei Sätzen aufschreiben, was sie an jedem Ferientag erlebt haben. Als schöne Erinnerung können sie Eintrittskarten oder Fotos einkleben. In einem Schatzkästchen lassen sich Erinnerungsstücke wie Muscheln, Steine oder getrocknete Blüten sammeln. Die Kinder macht es sehr stolz, ihre Werke bei Schulbeginn wieder der Lehrerin zu zeigen.“