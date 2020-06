Aufgedeckt: Wie sich anonyme Stalker und Denunzianten verraten

Sind Sie ein wenig „Sprachpolizisten“? Ich frage, weil das Wort manchmal, zumindest in Österreich, negativ besetzt ist. Zum Beispiel, wen man andere ausbessert bzw. eine diskriminierende Formulierung anspricht.

Leo Martin: Im Gegenteil. Für uns Sprachprofiler ist Sprache in erster Linie Identität. Egal ob geschrieben oder gesprochen. Sie ist ein wichtiger Teil von uns. Und egal wie wir uns ausdrücken, ob einfach oder gehoben, gestochen oder gebrochen, gespickt von Fehlern oder fast frei davon, es ist ok. Es geht uns nicht um Perfektion. Ehrlich gesagt freut sich ein Sprachprofiler über jeden Fehler, den er findet. Denn er kann helfen dem anonymen Täter auf die Spur zu kommen.

Patrick Rottler: Und gerade weil sich unser Buch an Jedermann und jede Frau richtet, verzichten wir auf Fachlatein. Sie müssen erst recht kein großer Fan von Grammatik, Rechtschreibung oder Zeichensetzung sein. Auch wenn Sie sagen: „Von Grammatik habe ich schon mal irgendwann, irgendwo, irgendetwas gehört, meine Rechtschreibung stimmt sicher so im Groben und Kommas setze ich rein nach Gefühl ...“, werden Sie Spaß an diesem Buch haben. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.

Gibt es allgemeingültige, typische psychologische Fallen? Oder kommt das auf die genutzte Kommunikationsform an (eMail, WhatsApp, Telefon, Brief…)

Patrick Rottler: Ein interessanter Aspekt ist, dass sich unsere schriftliche Ausdrucksweise von Medium zu Medium verändern kann. Während wir in E-Mails an Kunden manchmal noch so förmlich schreiben, wie früher im Geschäftsbrief, gleicht unsere Sprache bei WhatsApp oft eher schon dem gesprochenem Wort. Das müssen wir bei unseren Analysen berücksichtigen.

Leo Martin: Schriftliche Kommunikation ist anspruchsvoller als der persönliche Kontakt. Weil einen Text jeder nur aus seinem eigenen Blickwinkel betrachtet. Selbst Sachverhalte, die für uns eindeutig scheinen, müssen das für den anderen nicht sein. Missverständnisse sind vorprogrammiert. Auch, weil wir uns der Reaktion des anderen nicht so bewusst sind, wie bei der persönlichen Kommunikation.