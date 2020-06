Stalking und Verleumdungen: Zwei Psychologen vor Gericht

Wegen beharrlicher Verfolgung, Belästigung, Verleumdung und gefährlicher Drohung sowie schwerer Sachbeschädigung haben sich am Montag zwei Psychologen am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Sie sollen den Ex-Mann der weiblichen Angeklagten im Jahr 2019 über Monate denunziert und verfolgt haben. Die 41-jährige Frau bekannte sich nicht schuldig, der 49-jährige Mann gab seine Schuld zu, er wurde verurteilt.

Liebe als Motiv

Der Verteidiger des Mannes, Rechtsanwalt Mario Petutschnig, erklärte, sein Mandant habe zunächst an die Liebe der Erstangeklagten geglaubt. Aber nun habe er keinen Grund mehr, sie zu decken und schließe sich der Anklage von Staatsanwalt Christian Pirker vollinhaltlich an. Dieser wirft den Angeklagten vor, ihr Opfer mit verschiedenen Anschuldigungen im Internet, durch Briefe an mehrere Haushalte und anonyme Anzeigen denunziert zu haben.

In der Einvernahme durch Richter Oliver Kriz erklärte der 49-Jährige, er sei von der Frau manipuliert worden. Sie habe ihm erzählt, ihr Ex-Mann habe sie in der Ehe misshandelt und die gemeinsame Tochter missbraucht. Und er lasse sie weiterhin nicht in Ruhe, müsse daher „beschäftigt und öffentlich gedemütigt werden“.

Seine Taten würden ihm im Nachhinein „irrsinnig leid“ tun. Diese seien aber mit der 41-Jährigen abgesprochen gewesen, sagte der Angeklagte. Sie habe ihn gedrängt, weiterzumachen.