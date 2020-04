Brittanny Howard sieht Denunzianten auf dem Vormarsch

Ein vorwärtstreibender Funk-Rhythmus, bluesige Gitarren und explosiver Gesang: Mit dem Song „You And Your Folks, Me And My Folks“ setzt die ehemalige Frontfrau, Gitarristin und Hauptsongwriterin der Blues-Rock-Band Alabama Shakes jetzt einen Gegenpol zu all den getragenen, nachdenklichen Songs, die die Corona-Krise hervorgebracht hat. Der Text (es ist ein Cover eines Funkadelic-Hits) passt allerdings perfekt, plädiert für Vertrauen in die Mitmenschen – trotz aller Ängste.