Auch im Lockdown soll man feiern - nur eben anders

Das Beste machen

Doch sie will allen Mut zusprechen: „Man muss sich auf die Umstände einlassen und aus dem Jetzt das Beste machen. Durchbrechen Sie die Gedankenspirale, die sich nur auf das fokussiert, was nicht möglich ist und konzentrieren Sie sich auf das, was geht: Sie haben mehr Handlungsspielraum als Sie glauben.“

In der Zeit, in der man viel zu Hause war, hat man sich vielleicht besser kennengelernt und jetzt die Chance, besondere Tage auch besonders zu gestalten, wie Psychologin Jäger meint: „Überlegen Sie sich, wer der Mensch ist, mit dem Sie diesen Tag am liebsten verbringen, und feiern Sie mit ihm.“ Manchmal hat es sogar etwas Gutes, wenn man nicht in Konventionen gefangen ist und nur mit jenem Mensch feiert, der einem besonders viel bedeutet. „Manche laden Gäste nur ein, weil es so Konvention ist“, gibt Jäger zu bedenken. Das muss man jetzt nicht.