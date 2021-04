Eine Krise belastet. Wie sehr sich die Pandemie auf die Psyche auswirkt, haben jetzt Forscher unter Leitung von Michael Musalek und Oliver Scheibenbogen vom Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und Berlin untersucht. Als Psychiater weiß Musalek: "Wir Menschen sind prinzipiell sehr gut geeignet, mit Stress und Belastungen umzugehen, sofern sie nur von kurzer Dauer sind. Seit Beginn der Pandemie sind nun mehr als zwölf Monate vergangen - die Belastungen sind zu Dauerbelastungen geworden. Mehr noch: Sie haben weiter zugenommen.“ Verglichen wurden Daten vom Mai 2020 mit Erhebungen vom März 2021.

Jeder Dritte leidet, bei den Jungen sogar jeder Zweite

Ergebnis: Waren es im Mai 2020 noch rund ein Viertel der erwachsenen Österreicherinnen und Österreicher, die angaben, durch die Krise psychisch belastet zu sein, sind es im März 2021 bereits ein Drittel. Besonders dramatisch ist, dass der Anstieg an psychischer Belastung bei jenen Personengruppen sehr groß ist, die schon zu Beginn der Pandemie stärker belastet waren.

„Die Pandemie wirkt wie ein Verstärker, und die Unterschiede in der Bevölkerung werden immer größer. Besonders in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen steigt die psychische Belastung sehr stark an. Bereits jeder zweite Jugendliche gibt heute eine psychische Belastung an. Auch bei Frauen ist, im Vergleich zu den Männern, die psychische Belastung deutlich stärker angestiegen“, so der stellvertretende Instituts-Vorstand Scheibenbogen.