Darauf haben viele Feinspitze sehnlichst gewartet: Der erste Marchfeldspargel wurde schon geerntet. Allerdings ist das edle Gemüse derzeit noch kaum in heimischen Supermärkten zu finden, sondern nur auf Märkten. Das hat einen einfachen Grund, wie Spargelbauer Werner Magoschitz erklärt: „Es ist zu kalt. Deshalb können wir nicht die Mengen produzieren, die wir zu dieser Jahreszeit üblicherweise ernten.“

Warm und sonnig

Die edlen Stangen lieben es nämlich warm und sonnig. An einem warmen Tag wächst der Spargel fünf Zentimeter, an einem kalten nur fünf Millimeter. Der grüne Spargel ist auf den Feldern von Magoschitz sogar erfroren. Zum Glück essen die Österreicher aber eh am liebsten die weißen Stangen, während die Franzosen die violetten bevorzugen, die durch Sonnenlicht dunkel gefärbt wurden.