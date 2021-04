Einrichten: Welche Spiegel statt Bilder jetzt an Wänden hängen

Die enorme Popularität des Standspiegels, der einfach an die Wand gelehnt wird, rief auch schon andere Künstler wie Gustaf Westman auf den Plan, der als Hommage an „Ultrafragola“ (was so viel wie die ultimative Erdbeere bedeutet) die nicht weniger auffällige Isolierschaum-Variante in seiner „Popcorn Collection“ entwarf.

Beides sind durchaus kostspielige Möglichkeiten sein Antlitz zu begutachten.