Aldo Sohm: "Ich bin ein launischer Trinker"

Wie steht es um die Weinkultur in Österreich?

Die österreichische Weinkultur ist fantastisch und sie entwickelt sich immer weiter. Wir haben in Österreich etwas ganz Besonderes und sollten das auch erkennen.

Was ist das Besondere?

Die enorme Vielfalt. Österreich ist heute ein spannendes, modernes Weinland mit einer international anerkannten Qualitätsdichte geworden. Diese Dynamik spiegelt sich nicht nur in herausragenden Weinen wider, sondern auch in einem Boom neuer Architektur, mit der zahlreiche Weingüter internationale Aufmerksamkeit erringen konnten. Die jungen Winzerinnen und Winzer von heute bauen auf dem traditionellen Wissen auf, kombinieren es mit den Erfahrungen, die sie in Weinbauschulen und bei Weingütern auf der ganzen Welt sammeln konnten, und gehen selbstbewusst neue Wege.

Was schätzt man im Ausland am österreichischen Wein, für was steht er? Und wie könnten sich die Winzer in Österreich besser am internationalen Markt präsentieren und zum Beispiel eine Nische schaffen?

Österreichischer Wein hat sich bereits international etabliert. Die Weine sind durch ihre Klarheit bekannt und vor allem, dass sie so universell einsetzbar sind in den verschiedenen Küchen. Auch die Natural-Weinproduzenten sind sehr gefragt.

Was sollte man beim Kauf von Wein berücksichtigen?

Ich empfehle auf jeden Fall, selektiv zu kaufen. Und schauen Sie, wie sie mehr über Wein lernen können. Probieren und vergleichen sie, so viel es geht. Dabei ist es nicht weiter schlimm, wenn sie einen Fehlkauf machen, denn von dieser Flasche können sie am meisten lernen.