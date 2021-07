25 Jahre "Wannabe": Wie der "Spice Girls"-Hit eine Frauen-Generation prägte

Kein Wunder – er lässt sich wunderbar mitrappen (Slam your Body down and Zigazig-ah), man kann dazu tanzen und Freundinnen mit jeder Zeile eine lautstarke Liebeserklärung machen. Motto: Wir brauchen keine Männer, um einen guten Abend zu haben.

Selbstermächtigung

"Wannabe" läutete nicht nur den Durchbruch der Spice Girls, sondern auch das Zeitalter des "Female Empowerment", also der weiblichen Selbstermächtigung, ein – also lange bevor Designer "Girlpower" auf T-Shirts druckten und #MeToo durch die Gesellschaft fegte. "Wenn du mein Lover sein willst, musst du mit meinen Freundinnen können", heißt es im Lied, geschrieben von den Spice Girls selbst, etwa, oder: "Wenn du mich ärgerst, dann sag ich Auf Wiedersehen".

Heile-Welt-Sehnsucht

2020 war "Wannabe" auf Spotify der meistgestreamte Neunzigerjahre-Titel weiblicher Interpretinnen, was zeigt, dass der 25 Jahre alte Hit für Millennials nichts von seinem Glanz eingebüßt hat. Generell sei in der Jugendkultur eine Rückbesinnung auf alte Zeiten zu beobachten, sagt Matthias Rohrer vom Institut für Jugendkulturforschung. "Für Millennials, die mit der Finanzkrise 2008 aufwuchsen, symbolisieren die 90er- und frühen 00er-Jahre eine heile Welt. Es war eine Zeit der Aufbruchstimmung."

Damit ein Lied zur Hymne einer Generation wird, muss es das Lebensgefühl, den Zeitgeist der Jugend spiegeln – wie es zwanzig Jahre zuvor etwa bei Pink Floyds "Another Brick in The Wall" der Fall war. "Da wird ein kollektives Bewusstsein geweckt."

Die fünf Spice Girls – sie verfolgen eigene Karrieren, sind immer noch befreundet – wurden indes Vorbilder einer neuen, selbstbewussten Musikerinnengeneration. Ihr größter Hit wird jedenfalls noch einige Generationen und viele Partys überdauern.