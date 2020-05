Spice Girls: Die Reunion war keine einmalige Sache

Ach, was war das für eine Überraschung als sich Geri Horner, Mel C, Emma Bunton und Mel B wieder zusammenrauften und eine Reunion der Spice Girls ankündigten. Lediglich Victoria Beckham alias Posh Spice passte. Die anderen vier gingen auf große Tour in Großbritannien, wurden gefeiert - und dann jäh gestoppt. Wegen der Corona-Pandemie können sie vorerst keine weiteren Konzerte geben und die Tour nicht vollenden. War's das jetzt mit der Reunion?, fragten sich viele.

Das verneinte Emma Bunton alias Baby Spice im Interview mit "Mail Online" ganz entschieden: "Es gibt immer noch einige ziemlich aufregende Dinge, die von den ‘ Spice Girls’ kommen. Drücken wir die Daumen, dass wir mehr Shows geben können." Dass Live-Shows gerade "etwas schwer zu organisieren" seien, ist ihr klar, aber sie würden viele andere Projekte planen.