Emma Bunton will weiter mit den Spice Girls auftreten

Im vergangenen Jahr waren die Spice Girls ("Wannabe") nach langer Pause wieder zusammen aufgetreten und hatten 13 Stadionkonzerte in Großbritannien und Irland gegeben. Mit ihren Kolleginnen der Band, die 1994 als Girlgroup gegründet worden war, sei sie regelmäßig in Kontakt, sagte Bunton, die den Spitznamen "Baby Spice" trägt, im Interview. "Ich habe mit Geri (Horner) und den anderen Mädels gesprochen, wir haben geplaudert und uns über neue Projekte unterhalten", so die Sängerin, die auch als Moderatorin beim britischen Radiosender Heart arbeitet. "Wir würden sehr gern mehr live auftreten. Internationale Shows wären ein Traum."

Besonders schön sei es für sie, ihre Kinder mit auf Tour zu nehmen, erzählte Bunton. "Ich wollte sie dabei haben und wir hatten die schönste Zeit." Ihr zwölfjähriger Sohn Beau habe den Popstar-Ruhm seiner Mutter erst im vergangenen Sommer beim Konzert in Dublin begriffen. "Er hat gedacht, da kommen nur ein paar Leute", sagte sie. "Ich glaube nicht, dass er das bis zu dem ersten Konzert im Croke Park komplett verstanden hatte."