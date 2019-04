"Spice Girls" im Clinch: Hatten Mel B und Geri eine Affäre?

Mel Bs (43) Behauptung, in den 90er Jahren einen One-Night-Stand mit Bandkollegin Geri Horner (46), damals Geri Halliwell, gehabt zu haben, zieht weite Kreise. Vermeintliche Freude von damals sprechen davon, dass die " Spice Girls" sich nicht nur einmal miteinander vergnügt haben.

Insider spricht von "Lust auf den ersten Blick"

Die Insider enthüllten gegenüber dem britischen Mirror, dass die Affäre der Frauen sich länger hingezogen haben soll.

"Es war in der Anfangszeit der Spice Girls, und ihre Beziehung hielt viel länger als eine Nacht. Sie dauerte mindestens ein Jahr", verriet eine Quelle. Als sich Mel B und Geri Horner 1994 bei der Bandauswahl kennenlernten, sei es "Lust auf den ersten Blick" gewesen.

Mel B und Geri waren unzertrennlich

Ginger und Scary Spice, wie Geri Horner und Mel B in der Band genannt wurden, seien unzertrennlich gewesen, nachdem die Band in ein Haus in Berkshire gezogen war.