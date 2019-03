Pikant: Mel B gesteht One-Night-Stand mit anderem "Spice Girl"

Geri Horner aufgebracht über Behauptungen

Ein Insider erzählte gegenüber dem britischen Blatt The Sun, dass Geri Horner über die Behauptungen ihrer Bandkollegin tatsächlich entsetzt sei. Mel B habe ihre "Freundschaft beschädigt". Die Quelle fuhr fort: "Mel hat nach dem Interview die ' Spice Girls' darüber informiert, was sie gesagt hat, aber hat sich nicht einmal dafür entschuldigt."

Wenn Mel B die Beziehung zu Geri Horner kitten wolle, müsse sie sich etwas Außergewöhnliches einfallen lassen, denn "das ist nichts, was Geri so leicht vergessen wird", so der Insider.