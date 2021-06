FriendshipNeverEnds: Spice Girls für guten Zweck wiedervereint

In einem Video auf Beckhams Instagram-Profil zeigen sich neben der Designerin selbst auch Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B und Mel C in dem Shirt. Jede stylt es auf eine für sie typische Weise, so kombinierte es Mel C mit legeren Jeans und Halliwell mit einem weißen Rock. Das Shirt ist für 80 Pfund erhältlich.

"Pride bedeutet für mich, komplett man selbst zu sein, und dieses T-Shirt ist eine Erinnerung daran", schrieb Beckham darunter. "Die Spice Girls waren Verfechter davon, sich selbst und andere zu akzeptieren, mitfühlend zu sein und Spaß zu haben. Die LGBTQ+ Community liegt mir sehr am Herzen und ich bin so stolz, Pride 2021 mit den Girls zu unterstützen." Auch auf dem offiziellen Spice-Girls-Account wurde das Video geteilt und mit dem Hashtag #FriendshipNeverEnds versehen.

Innerhalb eines Tages wurde der Beitrag eine Million Mal angesehen.