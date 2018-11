Intrigen & Streit: Was die "Spice Girls" einst zu Fall brachte

Fans sind aus dem Häuschen: Die " Spice Girls" haben am Montag ihre Bühnen-Reunion verkündet. Im Juni starten vier der ehemals fünf Sängerinnen ihre Comeback-Tour (dazu mehr): Mel C. (44), Geri Halliwell (46), Emma Bunton (42) und Mel B. (43) wollen es noch einmal wissen. Nicht dabei sein wird allem Anschein nach Victoria Beckham (44).

Von 1994 bis 2000 hatten die " Spice Gils" mit Hits wie "Wannabe" und " Spice Up Your Life" für Furore gesorgt und Millionen Alben verkauft. Doch während die Band einst den Slogan "Friendship never ends" trällerte, scheint es mit der Freundschaft hinter den Kulissen nicht so recht geklappt zu haben.

Streit & Mobbing

Mel B. verriet in einem Interview, dass sich die " Spice Girls" zu Bandzeiten oft gestritten hätten. Vor allem zwischen ihr und Victoria Beckham habe es früher heftig gekracht. "Wir kämpfen, wir streiten, wir machen es wieder gut…Es war schon immer so. So war es mit uns fünf in all den Jahren", erzählte die 43-Jährige gegenüber perezhilton.com über ihre Beziehung zu ihren ehemaligen Bandkolleginnen.

Vor alle Mel C. litt unter dem Konkurrenzkampf innerhalb der Band. 2016 behauptete sie gegenüber Attitude, von den anderen Mädchen während ihrer Zeit bei den " Spice Girls" übelst gemobbt worden zu sein.

"Ich werde keine Namen nennen. Es wurde angesprochen und es war ihnen klar, was sie getan haben. Sie haben sich entschuldigt", so die 44-Jährige. Heute würde sie sich das nicht mehr gefallen lassen. Damals sei der Druck in der Band und der Kampf um Beliebtheit aber sehr stark gewesen.