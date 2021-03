Laufboom: Mit Marathonmann Michael Buchleitner atemlos durch Schönbrunn

Die meistgestellte Frage aller Nichtläufer: Wann kicken endlich die Endorphine?

Endorphine sind körpereigene Morphine, die kommen, wenn du den Körper im absoluten Grenzbereich bewegst. Der Körper produziert sie bei einer Geburt, er kann sie aber auch bei der Besteigung eines Achttausenders ausschütten. Ich kenne Marathon-Topläufer, die sagen: Endorphine? Nie gespürt. Meine Antwort ist dann oft: Dann bist du nie über deine Grenzen gegangen.

Heißt, Hobbyläufer können sich dieses Glücksgefühl abschminken?

Sie müssen so weit sein, sich in puncto Herz-Kreislauf und Stoffwechsel an ihre Grenzen bringen zu können. So weit kommen viele gar nicht. Aber es gibt ja Glückshormone wie Serotonin, auch Schokolade ruft die hervor. Bei normalem Laufen werden sie ausgeschüttet. Und schenken ein kurzes Glück.

Michael Buchleitner ist ein sehr höflicher Läufer. Er passt sein Tempo meinem an. Er schwitzt nicht einmal, was wirklich ausgesprochen rücksichtsvoll ist. Mir ist heiß. Wir zischen am Neptunbrunnen vorbei, am Schloss, ziehen unsere Runden durch die Alleen. Vor zwei Jahren war ich mit 50 Wochenkilometern besser in Tritt. Ein Läuferknie später ist das nicht mehr ganz so. Wir laufen 5:10 Minuten pro Kilometer. Herzfrequenz 168. Durchhalten.