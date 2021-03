Lassen Sie sich inspirieren. Wir läuten den Frühling ein.

Herzlich Willkommen in der zweiten Edition der freizeit-Lebenslust! Nach der ersten Ausgabe im vergangenen Herbst, setzen wir auch jetzt und hiermit wieder ein starkes Zeichen für die Freude am Leben und die Lust an den schönen Seiten: Auf mehr als 100 Seiten entführen wir Sie dieses Mal in den Frühling, mit vielen stimmungsvollen und prachtvollen Storys läuten wir die sonnige Jahreszeit ein. Haben Sie es schon bemerkt?

Die Tage werden bereits länger, die Temperaturen steigen und da wie dort sprießen schon erste Tulpen aus dem Boden. Weil wir dieser Tage gar nicht genug Blühendes sehen können, reisen wir in Gedanken zu jenen Orten, wo sich die Blüte bereits entfaltet. Wir heften uns an die Fersen eines Botanik-Experten im Burgenland und entdecken kostbare Raritäten. Wir tauchen auch kulturell in die Welt der Blumen ein: Die Wahrheit hinter floralen Kunstwerken.

Richtig rund geht es in unserem „Bewegungskapitel“: Auf der Laufroute mit Profi Michael Buchleitner erfahren wir alles über das perfekte Mindset und darüber, wann Endorphine sich breit machen.

Und weil wir uns ja auch Gedanken darüber machen, wie das Leben weitergeht, haben wir den renommierten Trend- und Lifestyle-Experten Tyler Brûlé erreicht und mit ihm über die Zukunft des Reisens, des Einkaufens und des Genießens gesprochen. Die gute Nachricht: Er glaubt an ein Comeback aus der Corona-Starre, doch zugleich auch daran, dass wir unser Leben anders teilen werden.

Viel Freude mit diesen und vielen weiteren Artikeln!

Ihre Marlene Auer