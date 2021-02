So haben Sie Europa noch nie gesehen

Wer hat dieser Tage nicht vom Reisen geträumt? Sich nicht überlegt, wie schön es wäre, für ein längeres Wochenende davonzufliegen, dorthin, wo es normalerweise ein wenig früher mildere Temperaturen hat – nach Rom, Madrid oder an die Côte d’Azur zum Beispiel.

Weil das derzeit aus bekannten Gründen leider nicht geht, erfreuen wir uns an unseren Urlaubsbildern. Oder an außergewöhnlichen Aufnahmen, wie diesen hier, die uns ermöglichen, in Gedanken von der Mittelmeerküste bis Nordirland und zur Kurischen Nehrung an die Ostsee zu reisen. Ohne Bodenhaftung, so wie wir diese Städte und Landschaften noch nie gesehen haben.

Wir haben die besten Bilder

Die Bilder wurden von der russischen Fotografengruppe AirPano gemacht. Dabei hat sich die Crew auf ganz besondere Fotografien spezialisiert – Panoramabilder, für die das Kameraauge mit Drohne oder Hubschrauber in die Luft geschickt werden.