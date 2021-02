Kapitol-Stürmer und Corona-Leugner: War's das mit Camouflage?

Die Debatte ist nicht neu. Sie wird in regelmäßigen Abständen geführt. 2014, als der Krieg in Syrien heftig wütete, kritisierte die Stern-Journalistin Cathrin Wißmann in einem Artikel die Modebranche heftig. H&M hatte einen Overall verkauft, der an Anzüge kurdischer Kämpferinnen erinnerte. "Dass man in Zeiten politischer Unruhen ausgerechnet zum Kampflook greift, sagt vieles über unsere Gesellschaft aus: Es ist, als wäre die Messlatte unserer Moral auf Bodennähe gerutscht. 2003, zu Beginn des Irak-Kriegs, sah das noch anders aus. Damals verbot der Musiksender Viva seinen Moderatoren, Camouflage zu tragen", schrieb sie da etwa.

Skandalös

Und es wäre skandalös, dass einige Modeproduzenten die Augen vor den Kriegshandlungen verschließen und behaupten, Camouflage habe keine militärische Bedeutung mehr. "Denn wenn der Tarnfleck nicht mehr ist als eine schicke Hülle, dann hat die Mode den Kampf gegen das Klischee verloren, nur oberflächlich zu sein."