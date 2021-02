5 Dinge: Wie man einem langweiligen Wohnzimmer rasch einen neuen Look verpasst

Wer gerne in seinen Fotoalben stöbert, sitzt bei diesem Style-Tipp direkt an der Quelle. Denn diese Fotowand kann man ganz nach dem eigenen Geschmack mit Erinnerungen an Reisen, Erlebnissen mit den Liebsten oder anderen kreativen Motiven gestalten, die man in seinem Fotoalbum findet. Wer seine Lieblingsmotive in einen passenden Rahmen setzen möchte (wie am Foto oben), kann online Entsprechendes bestellen, https://www.whitewall.com. Oder man läßt die Fotos direkt in unterschiedlichen Größen entwickeln, pinnt sie mit Nadeln an die Wand oder bestellt sie mit Acrylglas, wie hier am Foto oben. "Bilder sollten immer auf Augenhöhe sein, damit kommen sie optimal zur Geltung. Eine Höhe von 1,60 m über dem Boden bis zur Bildmitte gilt als Bezugslinie. Auch die Frage, ob man Bilder lieber sitzend vom Sofa aus oder stehend im Vorbeigehen betrachten möchte, ist berechtigt und auch hier bieten vorhandene Bezugslinien wie Fensterkanten, Möbel oder Türrahmen Orientierung", sagt Wohnexperte Jan-Ole Schmidt von White-Wall. Und wer ganze Wände bedecken will, weil vielleicht die Tapete oder Wandfarbe nicht mehr so aktuell ist, kann auf die sogenannte Petersburger Hängung setzen. Bekannt auch unter Salonhängung oder „geordnetes Chaos“, bei dem viele eng aneinander platzierte Motive fast eine ganze Wand bedecken können.

2. Teppich-Glück