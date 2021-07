In der Disziplin der schwierigsten Sprachen liegt es ziemlich hoch oben: Japanisch. Laut der Plattform "MosaLingua" sind nur Mandarin, Arabisch und Russisch schwerer zu erlernen. Aber wie soll das überhaupt funktionieren? Bei der beliebten Sprachlern-App Babbel etwa steht Japanisch nicht einmal zur Auswahl. Doch mit ein wenig olympischem Willen, schafft man es vielleicht, sich bis zum Höhepunkt der Sommerspiele zumindest ein paar Brocken dieser asiatischen Sprache einzuprägen - im Internet oder per YouTube.

Warum auch nicht? Andere bringen sich im Do-it-Yourself-Verfahren Musikinstrumente bei, schauen auf YouTube nach, wie das Flusensieb der Waschmaschine zu reinigen ist oder kochen sich mit Videoanleitung auf Haubenniveau hoch.

Aussprache und Betonung scheinen die härteste Hürde. Aber sehen Sie es sportlich: Um etwa Ivona Dadic vor dem TV-Gerät anzufeuern, wenn die Leichtathletin am 5. und am 6. August in Tokio zu den einzelnen Disziplinen des Siebenkampfes antritt, genügt schon ein halblaut ausgestossenes "hashiru"/"rennen", "nageru"/"werfen" oder "tobu"/"springen", um sich näher am Geschehen zu fühlen.