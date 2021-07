Joji Hattori: „Ein japanischer Koch würde ausflippen“

Dabei hat sich das Food-Sharing-Modell auch in Österreich etabliert.

Durch die Pandemie ging das etwas zurück, aber es wird wieder Fahrt aufnehmen. Ich habe allerdings keinen Ehrgeiz, am österreichischen Gast oder der Genusskultur des Landes irgendetwas zu verändern. Wir müssen hier in Österreich eben andere Kriterien in Küche und Service beachten, als es in Japan der Fall ist. So beschäftige ich etwa nur europäische Servicekräfte, die wissen, worauf der österreichische Gast Wert legt.

Wie authentisch kann ein Lokal dann noch sein?

Die Nationalität des Service hat ja nichts mit dem Essen zu tun! In Tokio gibt es fast fünfzig französische Sterne-Restaurants, keines von ihnen hat französische Kellner. Außerdem: Wie viele Japaner leben in Österreich, die kellnern wollen? Ich kenne keine, die dafür qualifiziert wären. Auch in der Küche ist es schwierig. Österreich ist ein Binnenland ohne Meer. In Tokio gibt es den größten Fischmarkt der Welt mit rund 300 Fischhändlern und frischester Ware. Es wäre fast unmöglich, einen japanischen Meisterkoch zu überreden, Japan zu verlassen, um in Österreich zu kochen.