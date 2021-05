Er bewirtet alljährlich die Gäste der Oscar-Preisverleihung und in seinen zahlreichen Nobel-Restaurants tummeln sich die Berühmtheiten aus Film und Finanzwelt: Wolfgang Puck weiß, wie man sich in den USA einen Namen macht.

Neben seinem berühmten "Spago", das er 1982 eröffnete, besitzt er mittlerweile mehr als 100 Lokale rund um den Globus und beschäftigt 5.000 Mitarbeiter. Wie das Branchen-Magazin Rolling Pin schreibt, kommt er nun auch nach Europa zurück. In Budapest übernimmt der jetzt die Küchen-Leitung des Matild Palace, einem Luxus-Hotel in Budapest. Es gehört zur Marriott-International-Gruppe und soll auch ein ''Spago" bekommen.

Und auch Österreich will Puck mit seiner Küche begeistern - ein Konzept für ein kleines Restaurant am Flughafen Wien Schwechat hatte er bereits 2020 in einem KURIER-Interview angekündigt. Einen Zeitplan hatte er damals aber aufgrund der Corona-Pandemie noch keinen.

Der gebürtige Kärntner aus St. Veit an der Glan war 1973 nach Stationen in Europa in die USA ausgewandert und hatte sich dort an die Spitze gekocht.