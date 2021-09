Der 1858 in Lucca geborene Giacomo Puccini machte sich einst auch einen Namen als eines der ersten Opfer eines Verkehrsunfalls. Nein, nicht er war der Bruchpilot. Der Komponist von Opern wie „Turandot“ und „Madame Butterfly“ saß am Beifahrersitz, als sein Chauffeur den Wagen auf der kurzen Strecke von Viareggio nach Torre del Lago in den Graben gelenkt hat. Am 25. Februar 1903 war das, also Schnee von gestern.

Puccini laborierte dem Vernehmen nach lange an den erlittenen Blessuren. Also, attenzione, Vorsicht, denn an dem Mix aus Asphalt, Erde und Schotter dürfte sich zumindest auf den Radwegen bis heute kaum etwas geändert haben.

Die Zeit drängt, wir wollen Cecco arrivederci sagen und vor der Abreise aus Italien noch einen ganzen Tag in Florenz verbringen. Stimmt, ist nicht viel für den Stolz der Toskana, aber man kann ja demnächst wiederkommen, denn Florenz ist wie Venedig immer eine Reise wert. Wir haben im Internet auch eine Unterkunft gefunden, die perfekt zu dieser Stadt passt – in einer oberen Etage eines Patrizierhauses mit direktem Blick auf den Dom.

Davids bestes Stück

Der Dom von Florenz, auch als Santa Maria del Fiore bekannt, die Uffizien und der ein oder andre Flagshipstore von Armani, Gucci, Versace & Co. Ja, Florenz kann etwas. Das haben sich aber auch Hunderte andere Städtetouristen gedacht. Wer sich also unter die schwere Kuppel begeben möchte, die weithin die Silhouette der Stadt bestimmt oder gar das beste Stück von Michelangelos originaler David-Skulptur aus der Nähe betrachten will, muss sich geduldig in eine Warteschlange einreihen.