Das Gute liegt manchmal zu nah, zumindest so nah, dass es beinahe übersehen wird. Ljubljana etwa. Die slowakische Hauptstadt ist nur knapp vier Autostunden von Wien sowie zwei von Graz entfernt. Und was machen Ferienhungrige, die es in den Süden zieht? Sie rasen ohne Zwischenstopp durch bis zum Meer, vorbei an diesem herrlichen Mix aus Barock- und Jugendstilfassaden, vor denen Stand-up-Paddler auf dem Flüsschen Ljubljanica cruisen und nach einem anschließenden Sommerdrink lechzen.

Dolce Vita im Herzen von Slowenien? So ist es. Jeder Quadratmeter dieser vor fünf Jahren als „Green City“ ausgezeichneten Stadt atmet mediterranes Lebensgefühl