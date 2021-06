Nächster Halt: Istrien und vier Hafenstädte

Die schönsten Urlaubserinnerungen bleiben einem ein Leben lang. Etwa 20 Jahre ist es her, irgendwo im Hinterland des kroatischen Hafens Vodice, auf einem kleinen Berg mit Blick über das Meer, in einem Steinhaus, das auf den ersten Blick gar nicht als Restaurant erkennbar war. Wäre da nicht die kleine Holztafel neben der Tür gewesen, man hätte das gesellige Beisammensein, durch das immer wieder die laute Stimme des Hausherrn (also des Wirts) polterte, für eine Familienfeier halten können. War es aber nicht, zum Glück. Hier, wo sich so gut wie keine Touristen herverirrten, gab es etwas ganz Besonderes: die frischesten und saftigsten Scampi. Am selben Tag aus dem Meer geholt, sind sie nur nachmittags kiloweise für das Abendessen zu reservieren. Da hieß es also: schnell sein. Auch, wenn die Platte mit dem Berg an Scampi auf den Tisch kam. Wer den größten erwischte, so die Hausregeln, durfte sich zwei weitere Exemplare zuerst aussuchen. Als ich vor Kurzem wieder die Region erkundete, war das Lokal leider geschlossen und die Familie umgezogen – doch die Erinnerung bleibt. Und Ihre schönste Urlaubserinnerung? Schreiben Sie mir gerne.

In dieser Ausgabe reisen wir nach Istrien und erkunden im -„Weekender“ vier Orte am Meer. Wir reisen auch in die Vergangenheit und entdecken berühmte Strandbäder neu, samt ihrer Geschichten. Die besten Looks für Strand und Pool gibt’s auf den Trendseiten. Und auch in der Kulinarik wollen wir Meer und erschmecken Zuchtfische aus Österreich, immerhin wachsen bei uns inzwischen sogar Garnelen.

Viel Lesevergnügen!

Ihre Marlene Auer