Diese spektakulären Häuser sind mit der Natur verwachsen

Minimalistische Häuser, die sich maximal harmonisch in die Landschaft einfügen, sind auch eine Spezialität des kleinen italienischen Design-Studios „THE LINE visualization“. Das Büro mit Sitz in Parma holt sich im Internet mit seinen Visualisierungen tausende Likes ab, wenn es fiktive Häuser in Wüsten, an Küsten oder im Meer zeigt.

Geländer und Türen fehlen

„Die natürliche Umgebung ist sehr wichtig in all unseren Objekten. Sie ist immer präsent und wird oft auch eins mit der Architektur, indem sie diese einnimmt“, erklärt das Kollektiv der . Die Häuser seien so designt, dass sie sich zum Außen hin öffnen. Das Gebäude verliere so seine Funktion eines Zufluchtsortes. „Wir wollen mehr das Gefühl vermitteln, Teil der Welt zu sein.“ Und es fehlen bei den Häusern klassische Architekturelemente wie Geländer oder Türen. „Sie sind in unserer Philosophie nicht notwendig.“