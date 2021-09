Eva Menasse im Interview: „Es muss immer ein Geheimnis bleiben“

Sie selbst haben nie gespielt?

Nein … Das hätte mich aber gereizt. Damals gab es jedoch kaum Mädchen-Fußball und mein Vater war auch der Überzeugung, dass Fußball nichts für Mädchen ist und ich lieber Tennis üben sollte. Wenn ich mir aber heute so die Mädels beim Fußballspielen anschau, hab ich das Gefühl, dass mir das Spaß gemacht hätte.

Was gefällt Ihnen in Berlin besser als in Wien?

Berlin, das sind mehr als zehn Städte in einer. Und zwar total verschiedene Städte mit unterschiedlicher Atmosphäre. Ein bissl Istanbul, ein bissl New York, Libanon und auch Wien-Hietzing, München – ich genieße diese Vielfalt. Außerdem ist Berlin so riesig, dass man nie zufällig irgendjemanden trifft, also, wenn man nicht will. Berlin ist cool und lässt einen total in Ruhe.

Was gefällt Ihnen in Wien besser als in Berlin?

Ich mag das südöstliche Element Wiens, die Nähe zum Balkan, das vermisse ich in Berlin. Dann der Humor, das Essen, der Wein – und eine gewisse Lockerheit des Denkens. Laissez faire, auch einmal fünf gerade sein lassen, das beginne ich doch auch wieder mehr zu schätzen, also im Gegensatz zu dem eher puritanisch-rigorosen Ansatz in Deutschland. Das haben die Österreicher – in letzter Zeit – den Deutschen voraus. Die sind gerade ein wenig verspannt.