Popstar Josh. sagt: „Vielen Dank, Cordula!“

Dann hattest du schon mal eine Fernbeziehung wie in „Wo du wohnst“?

Äh, ... ja.

Und du hast schon eine Beziehung vergeigt wie in „Wo bist du?“?

Ja, aber das ist echt schon lange her!

Und du bist so ein Womanizer wie in „Ring in der Hand“?

Sagen wir einmal so: Ich wusste schon, wie man Party macht. Aber das Wichtigere an dem Song ist ja die Sache, dass das alles vorbei ist, weil endlich die Richtige aufgetaucht ist. Und das stimmt auch, ich bin in einer echt glücklichen Beziehung.

Du verarbeitest also deine Erlebnisse, deine Gefühle direkt zu neuen Songs?

Nicht so direkt, nein. Ich habe für mich herausgefunden, dass es besser ist, über Dinge zu schreiben, über Gefühle, wenn genügend Zeit vergangen ist, wenn man die Emotionen und Schmerzen verarbeitet hat. Sonst, so voll im Schmerz, wird's schnell mal ein bisschen arg weinerlich.

Das erinnert mich an die legendäre Fado-Diva Misia, die einmal gesagt hat, der für sie wichtigste Satz, den ihre Lehrerin ihr als junge Sängerin gesagt hat, war: „Zeig ihnen nicht deine Wunden, zeig ihnen deine Narben.“

Das klingt nach einer fundamentalen Wahrheit.

Wenn’s aber ums Glück geht, wie in „Ring in der Hand“, ist das etwas anderes, oder?

Auf jeden Fall. Jemanden an seiner Freude teilhaben zu lassen, ist einfach ein herrliches Gefühl.