Ina Regen, Gernot Kulis & Co: Promis verraten, was ihnen Lebenslust macht

Was bewegt uns tief in unserem Innersten? Was begeistert uns über die Maßen? Sprich, was macht uns so richtig Lust aufs Leben? Manchmal entdecken wir die Formel dafür erst im Laufe der Jahre, dann wieder merken wir, sie war uns die ganze Zeit schon ganz nah.

Besonders luxuriös oder kompliziert sind die Ingredienzen dafür meist nicht. Vielmehr ist es der einfache Genuss, der uns eine einzigartige Freude beschert. Fünf Prominente beantworteten der freizeit nun die Frage nach ihrer größten Lebenslust in Wort und Bild. Die Ergebnisse sind dabei so facettenreich ausgefallen wie die einzelnen Charaktere – vom Reisen mit Risiko bis zum Glückskick beim Kickerl. Und was ist Ihr persönliches Lebenslust-Symbol?