Hotspot: Die Whiskey-Kompetenz

Gibt es einen Ort, an dem man so ziemlich jeden Whisky und Whiskey finden kann? Ja, den gibt es, und zwar seit vier Jahren in der Laudongasse. Seit 1992 importiert Mario Prinz schottische Whiskys, im Laufe der Jahre wurde das Sortiment immer größer, befasste sich auch mit Whiskys aus Irland, Canada, Asien, den USA und Festland-Europa. Mittlerweile umfasst es an die 1.200 verschiedene Abfüllungen, vor allem, wer nach kleinen, unabhängigen Whisky-Häusern sucht, wird hier fündig. Außerdem: Rums, Cognac & Co, Top-Beratung und Verkostungen gibt’s auch immer wieder.