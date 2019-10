Hotspot: Sake-Takeaway

Auch wenn die Mochi-Leute die Ramen-Bar am Vorgartenmarkt als ihr stärkstes Sake-Outlet bezeichnen, das o.m.k. Deli hat auch einiges zu bieten: Erstens ist es neu (das bisherige Sushi-Take away wurde gerade um einen Deli-Bereich erweitert) und zweitens verfügt es über einen Getränke-Kühlschrank. In dem nicht nur interessante Weine angeboten werden, sondern auch ein ansprechendes Sake-Sortiment – Honjozo, Ginjo, Junmai, Junmai Ginjo (verschiedene Poliergrade, mit und ohne Alkoholzugabe) – vorrätig ist. Alle im angenehmen Preissegment, alle zum Mitnehmen oder zum gemütlichen Gleichtrinken.