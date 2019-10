Hotspot: Die Grappe-Zentrale

Was wurde eigentlich aus dem Grappa (der in Wirklichkeit ja „die“ Grappa heißt …)? Nachdem Single Malt Whiskie, Rum und Gin in den vergangenen Jahren sehr in Mode waren, geriet der in den 80ern und 90ern sehr beliebte Tresterbrand aus Italien ein wenig ins Abseits. Zu Unrecht, wie man sich im AlimenTari überzeugen kann: In dieser ehemaligen Apotheke aus der Jahrhundertwende stehen 140 verschiedene Grappe in den Regalen, in allen Stilrichtungen, aus allen italienischen Regionen und Rebsorten. Sieben bis acht werden offen ausgeschenkt und stehen zur Verkostung bereit.