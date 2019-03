Rezept: Geschmorte Artischocken mit Büffelmozzarella

ZUTATEN

für 4 Personen



12 kleine Artischocken

1 unbehandelte Zitrone

Olivenöl extra vergine

1 l klare Gemüsesuppe

100 ml Weißwein

100 ml weißer Balsamessig

1 Lorbeerblatt

1 Bund glatte Petersilie, samt Stängeln fein geschnitten

2 Knoblauchzehen, ungeschält gequetscht

feines Meersalz

schwarzer Pfeffer

2 Kugeln Burrata (oder guter Büffelmozzarella)

1 Jungzwiebel, fein geschnitten

Das Backrohr auf 180°C vorheizen. Den Saft der Zitrone in eine Schüssel mit kaltem Wasser pressen. Die äußeren Blätter der Artischocken entfernen, bis der hellere Ansatz sichtbar wird. Die dunklen Blattspitzen bis zum hellen Bereich wegschneiden. Den Stiel schälen und auf etwa 10 cm einkürzen. Die Artischocken längs halbieren, das Heu (die Fasern unter den Blättern) entfernen, die Artischocken sofort ins Zitronenwasser legen, damit sie sich nicht braun verfärben.

Artischocken mit der Schnittfläche nach unten in einen Bräter oder eine Auflaufform legen. Mit Gemüsesuppe, Wein und Balsamico übergießen, das Lorbeerblatt, etwas von der Petersilie und die Knoblauchzehen dazugeben. Im Ofen rund 60 Minuten schmoren (Ober-/Unterhitze). Dabei alle 15 Minuten wenden.

Die Artischocken auf Teller verteilen. Den köstlichen Sud mit Salz und Pfeffer abschmecken, über die Artischocken gießen, mit ein paar Tropfen Olivenöl beträufeln. Den Käse zerteilen, salzen, zwischen den Artischocken verteilen. Mit Petersilie und Jungzwiebel bestreuen.



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 90 Minuten

Preis: ** | Kalorien: ca. 280 kcal/Person



Aus dem Buch „al forno“, AT Verlag