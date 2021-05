Haarsträhnen von Kurt Cobain für 14.000 Dollar versteigert

Ein blondes Exponat machte diese Auktion zu einer haarigen Angelegenheit: In den USA wurden bei einer Versteigerung sechs Haarsträhnen des legendären Nirvana-Sängers Kurt Cobain angeboten. Früh verstorben (mit 27, durch Selbstmord) und als prägender Initiator des Grunge gilt der Amerikaner als Musik-Ikone. Das Mindestgebot lag bei 2.500 US-Dollar. Und tatsächlich ließ sich ein Bieter - oder einer Bieterin? - diese Chance nicht entgehen: Für 14.145 Dollar kamen die Haarsträhnen (die längste soll sechs Zentimeter messen) bei Iconic Auctions unter den Hammer. Das Auktionshaus hatte vergangene Woche unter anderem Memorabilia der Beatles, Led Zeppelin oder Bob Dylan zum Kauf ausgesetzt.

Frisur von der Freundin

Die Strähnchen sind in einer laminierten Sammelkarte eingerahmt und mit einer eidesstattlichen Erklärung über die Echtheit versehen (und hier zu sehen). Auch Fotos zeugen von der Authentizität, nämlich vom Moment, als es Cobain an die Locken ging. 1989 trug es sich zu, dass ihm seine gute Freundin Tessa Osbourne während der Nirvana-"Bleach"-Tour in Birmingham einen Haarschnitt verpasste.

Osbourne bewahrte die geschnittenen Haare auf und übergab sie nach Cobains Tod als Geschenk der Künstlerin Nicole DePolo. Die wiederum reichte sie an John Reznikoff weiter, der als weltweit größter Haarsammler gilt und es wegen seiner Sammlung bis ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat.