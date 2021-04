Aus der Maschine: Können Computer Kunst?

„CTRL“, so sein angewandter Schreibalgorithmus – benannt nach der Steuerungstaste auf der Tastatur –, fügt Worte nach dem Prinzip der Wahrscheinlichkeitsrechnung zusammen. Das Ergebnis aber erinnert eher an die dadaistische Montagetechnik von William S. Burroughs denn an Autoren aus Fleisch und Blut.

„CTRL ist ein Freund des Fragments und des Surrealen, eher Kafka als Dickens, mehr als eine Seite macht CTRL nicht. Und dennoch kam nicht selten Erstaunliches heraus“, schreibt Kehlmann. Aber ist das interessant? „Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen“, schreib ich. Und CTRL setzt fort: „Die ZEIT: Sie haben sich in den letzten Jahren mit der AfD besch@@“

„Gut, das war wohl nichts“, merkt auch Kehlmann an. „Wir müssen beim Englischen bleiben.“ Dialoge funktionieren. Naja. Auch nicht wirklich, wie dieses Beispiel zeigt. Kehlmann auf Englisch: „Mary. Was ist dein Problem, Jack? Wir haben aufgehört, miteinander zu reden.“ CTRL: Jack (sieht sie mit einem Lächeln an). Ich werde nie wieder sprechen.“ Gut, so kann man auch ein Experiment abwürgen.

Fehler bei Hip-Hop

Wenn Algorithmen schon einigermaßen gut funktionieren, dann bei Online-Empfehlungssystemen auf Plattformen wie Amazon, Netflix, Spotify, YouTube. Auf Basis des bisherigen Verhaltens von Nutzern wird automatisiert entschieden, was ihnen als nächstes angeboten wird. Wie eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt, liegen die im Mainstream-Bereich oft richtig, nur mit Hardrock und Hip-Hop tun sie sich noch etwas schwer.

Damit muss sich „Return on Art“ nicht herumschlagen. Die noch junge Kunstvermittlungsplattform aus Wien erfasst den Geschmack ihrer Kunden. Wie bei Tinder muss man auf der Homepage (returnonart.com) bei einer Auswahl an Bildern hin- und herwischen. Dann schlägt einem der Algorithmus passende Werke (der Durchschnittspreis liegt bei 1.200 Euro) vor. „Bei jedem Website-Besuch wird das Ergebnis nochmals optimiert“, sagt Gründer Amir Akta.