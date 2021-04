Was wäre wenn? Neue Songs von Kurt Cobain, Jimi Hendrix & Co.

Googles offenes AI Programm "Magenta" eröffnet Musikern faszinierende Welten. Eine davon: Es "lernt", so vorzugehen, wie bestimmte Komponisten, wenn man es mit genügend Daten füttert. Sean O'Connor, Chef der kanadischen Organisation "Over The Bridge", die Musikern mit psychischen Problemen unterstützt, hat dies nun für eine spezielles Projekt genutzt: "Lost Tapes Of The 27 Club". Also Songs der legendären Musiker, die schon im Alter von 27 gestorben sind - aber eben vom Computer komponiert. Die Liste wird ständig erweitert, letzter Neuzugang ist der Track "Drowned In The Sun", der tatsächlich klingt wie Nirvana in den tiefen 90s: