Gründung, Konflikte, Höhepunkte: Ganz große Oper in Salzburg

Entscheidend ist jedoch – wie bei jeder Kunstausübung – das Publikum. Das ist in Salzburg elitärer als anderswo. Allerdings stimmt das Vorurteil, dass es nur die Reichen dorthin verschlage, nicht. Salzburg ist der Ort, an dem die Genres zum Gesamtkunstwerk zusammenfinden wie das Publikum zum Gesamtbesucherwerk. Von Salzburg gehen immer noch künstlerische Initialzündungen aus, die dann oft ein paar Jahrzehnte bis nach Wien brauchen. Umso enttäuschter ist das Publikum, wenn das Festival etwas in den Sand setzt. Ein Salzburger Buh hallt zwischen Mönchs- und Gaisberg besonders lange nach.

Kunst hat sehr oft, was Glaubenskraft, Ideologie und auch Abgrenzung betrifft, etwas Religiöses an sich, in Salzburg ist es streng katholisch. Wagen wir also eine Prophetie: Der Höhepunkt der Festspiele 2019 könnte Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ in der Regie von Barrie Kosky werden. Oder Verdis „ Simon Boccanegra“ mit Dirigent Valery Gergiev. Eine Prophezeiung tritt garantiert ein: Nach den Aufführungen wird beim Wirtshaus „Triangel“, gleich neben dem Haus für Mozart, heftig über deren Qualität gestritten. Und gebechert wie zu Reinhardts Zeiten.