Die Highlights der Salzburger Festspiele

Fest zur Festspieleröffnung

Salzburg, 31 Spielorte, 72 Programmpunkte, 19. & 20. Juli Zwei ganze Schnuppertage im Zeichen der Hochkultur, und das bei freiem Eintritt, wo gibt es das sonst? Mehr als 10.700 Zählkarten liegen auf, um Interessierten vom Festspielhaus bis zur Perner-Insel in Hallein einen guten Einblick in die aktuellen Produktionen zu vermitteln. Einige Festspielstars zeigen sich dabei auch von einer anderen Seite: Peter Lohmeyer, der „Tod“ im „Jedermann“, liest für die Krebshilfe Salzburg, seine Kollegin Mavie Hörbiger aus einer Erzählung von Éric Vuillard, und Christa Ludwig, die Grande Dame der Oper, gibt bei einer öffentlichen Meisterklasse in der Universitätsaula ihr Wissen an junge Sänger weiter.

www.salzburgfestival.at

Idomeneo

Felsenreitschule, 27. Juli - 19. August Man braucht kein großer Kenner der Arbeit von Peter Sellars zu sein, um zu ahnen: Der quirlige US-amerikanische Regisseur bringt frischen Wind in die knapp 250 Jahre alte Mozart-Oper – mit Tenor Russell Thomas in der Titelrolle und Paula Murrihy als Idamante. Dirigat: Teodor Currentzis. Sellars trifft auch mit seiner Eröffnungsrede den Zeitgeist auf den Punkt. Titel: „Das Meer als Erzähler: Globaler Wandel und kulturelles Wirken – Die Bedeutung und Dringlichkeit einer ,ökologischen Zivilisation’ für die nächste Generation“.