Diese Rolle ist ein Hit: Salzburgs Superweib

In zwei Jahren feiert "Jedermann" in Salzburg seinen Hunderter. In Berlin hat die Rampensau noch mehr Jahre auf dem Buckel. Dort erlebte die Figur aus Hugo von Hofmannsthals Theaterstück über das „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ schon 1911 ihre Premiere – im Berliner Revuetheater „Zirkus Schuhmann“.

Ein Stoff, der so alt ist, kann man den heute überhaupt noch ernst nehmen? Senta Berger fragte sich das schon vor einem knappen halben Jahrhundert. Im Mai 1974 war der „Sophia Loren aus der Wiener Vorstadt“ von Direktoriumsmitglied Ernst Haeusserman die „Buhlschaft“ angeboten worden. Der selbstbewusste Star erinnert sich in ihren „Erinnerungen“ an ihre damalige Enttäuschung: „Der ,Teufel’ ja, das war eine Rolle! Aber die ,Buhlschaft’?“