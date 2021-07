Zwischen Krise und Comeback: Frank Sinatra hautnah

Man erfährt interessante Sachen: vom speziellen Sessel in Sinatras Stammlokal Jilly’s, der stets für ihn reserviert ist (mit dem Rücken zur Wand, als spiele er in einem Western); wie es für ihn war, eine Frau wie Ava Gardner zu lieben, die am Gipfel ihrer Karriere war, als bei ihm gerade gar nichts ging; oder von Sinatras Kammerdiener George, der für ihn kocht und ihm offenbar California Girls zuschanzt. Mit akribischer Sorgfalt porträtiert Talese einen Mann, der mit seinen Rat-Pack-Kumpels die Nacht durchfeiert, bis Dean Martin sich eine Flasche Whisky über den Kopf leert; der in einer Bar mit einem Autor aneinander gerät, weil er dessen Schuhe nicht mag. Einen Sizilianer in New York, Il Padrone, dem jeder Respekt zollt; einen Vater und seine Liebe zu seiner Tochter Nancy, mit der er jeden Tag telefoniert, und einen Sohn, dessen strenge Mutter einst davon träumte, der Bub würde Flugingenieur werden. Als sie mitkriegt, er wolle Sänger werden, schmeißt sie aus Wut einen Schuh nach ihm.